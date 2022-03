Wie kommen Urlauber künftig ins Allgäu und Kleinwalsertal?

Walser Raiffeisen Holding nimmt bei Kleinwalsertaler Dialogen die Mobilität ins Visier. Werden Super-Apps das Reisen verändern?

18.03.2022 | Stand: 20:18 Uhr

Werden wir nach der Corona-Pandemie genauso mobil sein wie bisher – oder sogar noch mobiler? Wie kommt der Urlauber künftig ins Allgäu und Kleinwalsertal? Und wie lässt sich gegen die zunehmenden Verkehrsprobleme in den Urlaubshotspots angehen? Diese Fragen stehen bei den Kleinwalsertaler Dialogen am Freitag, 25. März, im Walserhaus Hirschegg im Fokus.

„Auch diesmal wollen wir aktuelle Themen, die die Menschen bewegen, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten“, sagt Dr. Andreas Gapp, Vorstand des Veranstalters Walser Raiffeisen Holding. Die Dialoge, die vor über 20 Jahren als reines Tourismusforum gestartet waren, wollen den Horizont weiten und eine Plattform für den Diskurs bieten. Die Mobilität „neu zu denken“ – das stand bereits 2020 auf der Agenda. Damals mussten die Dialoge aber wegen Corona ausfallen.

Urlauber bleiben immer kürzer

3,5 Tage betrug 2019 im Schnitt die Aufenthaltsdauer von Österreich-Urlaubern – Tendenz sinkend. Der häufige Urlauberwechsel am Wochenende bringt nicht nur die Straßen, sondern auch die Bevölkerung an die Belastungsgrenze.

In ganz Österreich wurden 2019 über 46 Millionen Urlauber gezählt (22 Prozent mehr als 2014) - ein Drittel davon waren Deutsche. 152 Millionen Übernachtungen wurden registriert (plus 13 Prozent). Jeder Gast gab im Schnitt am Tag 185 Euro (2014: 125) aus.

Fachleute sind überzeugt: So wie heute wird die Mobilität in 15 Jahren nicht mehr aussehen – doch wie wird sich der Verkehr entwickeln? Wird es im Zeichen des Klimawandels eine „Ökologisierung“ geben, bei der die Fahrzeuge zwar umweltfreundlicher sind, letzten Endes aber in derselben Zahl die Straßen verstopfen, weil der einzelne auf die Unabhängigkeit beim Reisen pocht? Oder entwickelt sich zugleich ein neues Verständnis für Mobilität, das sich in einem Zuwachs der Bus- und Bahn-Nutzer und einem Trend zum Carsharing äußert?

Walser Dialoge 2022: Anmeldung und Datum

Innovationscoach Oliver Puhe will bei den Dialogen Antworten geben. Er wird über die Auswirkungen digitaler Transformation auf das Reiseverhalten sprechen und ist überzeugt: Omnipräsente Informationssysteme und intuitive Super-Apps könnten barrierefreies Reisen für alle ermöglichen. Zweiter Referent ist Zukunftsforscher und Stadtgeograf Dr. Stefan Carsten.

Infos und Anmeldung zu den Kleinwalsertaler Dialogen am 25. März (9 bis 16 Uhr) sind noch bis Wochenanfang möglich bei der Walser Raiffeisen Holding, Telefon 0043/5517/20780-11, Mail: e.schuster@raiffeisenholding.at. Weitere Infos auf www.kleinwalsertaler-dialoge.at