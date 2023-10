Wanderer stürzt am Gabesittenhang 60 Meter ab

Beim Abstieg vom Gabesittenhang in Tirol ist ein Wanderer etwa 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

01.10.2023 | Stand: 11:17 Uhr

Ein 50-jähriger Bergwanderer aus München ist am Samstag beim Abstieg vom gut 2500 Meter hohen Hohen Gabesittenhang in Tirol abgestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Innsbruck mitteilte, war er auf einem steilen, ausgesetzten Steig in einem Wiesenhang ausgerutscht und 60 Meter tief abgestürzt, hatte sich mehrfach überschlagen und war schließlich bei einem Baum liegengeblieben.

Rettungshubschrauber bringt verletzten Wanderer nach Lienz

Seine zwei Begleiterinnen konnten nicht zu dem Verunglückten absteigen und alarmierten die Rettung. Per Hubschrauber wurde der Schwerverletzte mit einem Tau geborgen und ins Krankenhaus Lienz geflogen.