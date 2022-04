Wanderer finden Leiche in einem Zelt an der Martinswand - Rätsel um Identität des Toten

Grausiger Fund: Zwei Wanderer haben bei Innsbruck eine skelettierte Leiche in einem Zelt gefunden.

22.04.2022 | Stand: 10:10 Uhr

Rätselhafter Leichenfund in Tirol: Am Donnerstag (21. April 2022) gegen 18:30 Uhr entdeckten zwei Wanderer im Bereich östlich der Martinswand in unwegsamem Gelände, ein Zelt mit einer skelettierten männlichen Leiche. Nach den Spurensicherungen am Tatort wird die Leiche am Freitagvormittag mit dem Polizeihubschrauber geborgen, teilte die Tiroler Landespolizei mit. Eine Obduktion zur Klärung der Identität sei angeordnet.

(Lesen Sie auch: Frau verfährt sich auf dem Weg zu Alphütte - und erlebt Riesenschreck auf 1630 Metern Höhe)

Die markante Martinswand (an der Oberkante etwa 1200 Meter noch) bildet den südwestlichen Abschluss des Hechenbergs in der Marktgemeinde Zirl nahe Innsbruck. Die Bergwand ist der etwa 600 Meter freie Abbruch des Kleinen Wandkopf (1346 Meter. Sie ist ein Naturschutzgebiet, aber auch ein beliebtes Klettergebiet. Wann und wieso der Mann in unwegsamem Gelände zeltete und wie er in seiner Unterkunft ums Leben kam, ist derzeit völlig offen.

Lesen Sie auch: Bären streifen durch Tirol - Kommen sie bald auch ins Allgäu?