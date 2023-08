Ein umgestürzter Baum rettet Wanderer in letzter Sekunde

Zusammen mit zwei Bekannten ist ein Wanderer in Zams (Tirol) zu einer Alpe gewandert. Beim Rückweg stürzt er - und entgeht nur knapp Schlimmerem.

10.08.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Ein umgestürzter Baum hat einem abgestürzten Wanderer nahe Zams in Tirol am Donnerstag wohl das Leben gerettet. Wie die Polizei mitteilt war derf 68-Jährige zusammen mit zwei weiteren Personen am Mittwoch zur nahegelegenen Alpe "Streichgampen" aufgestiegen, um dort anfallende Arbeiten zu erledigen.

Zams: Wanderer stürzt zehn Meter ab - und kommt kurz vor dem Abgrund noch zum Erliegen

Am Folgetag begaben sich die drei Wanderer wieder auf den Rückweg in Richtung Zams. Auf einer Höhe von 1400 Metern wollte sich der 68-Jährige dann die Schuhe binden, verlor das Gleichgewicht und stürzte über den Wegrand. Etwa zehn Meter unterhalb des Weges wurde der Sturz des Mannes unmittelbar vor dem Abgrund von einem umgestürzten Baum aufgehalten.

Die beiden Begleiter sicherten den Verletzten umgehend und riefen die Bergrettung. Der Mann wurde mittels Tau von einem Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen.

