Wanderer kehrt nicht vom Berg zurück – nächtliche Suche bleibt erfolglos

Ein 59-jähriger Wanderer ist seit Dienstag nach einer Tour auf den Großvenediger in den Hohen Tauern nicht zurückgekehrt. Wie die Bergrettung Salzburg mitteilt, hatte er mit seiner Schwester vereinbart, dass er sich bis 22 Uhr bei ihr melden werde – denn bis dahin wollte er spätestens wieder im Tal sein.

In der Folge meldete sich der 59-Jährige auch am Mittwoch nicht. Seine Schwester alarmierte deshalb gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte.

Bergrettung sucht am Großvenediger nach vermisstem Wanderer

Nach Angaben der Salzburger Bergrettung war der Wanderer mit dem Auto angereist und parkte innerhalb der Ortschaft Neukirchen. Danach fuhr er mit seinem Rad weiter bis zur Talstation der Materialseilbahn der Kürsingerhütte und stellte es dort ab. Von dort aus ging er zu Fuß weiter.

Die Schwester erklärte der Polizei, ihr Bruder wollte den Ostgrat des Großvenedigers besteigen. Weil es einen solchen nicht gibt, gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass es sich um den Normalweg oder den Nordgrat handeln müsse.

Polizei bricht Suche in der Nacht ab – Wanderer weiter vermisst

Neun Bergretter rückten daraufhin zum Großvenediger aus, der direkt am Alpenhauptkamm an der Grenze von Osttirol zu Salzburg liegt. Laut Bergrettung Salzburg war die Sicht schlecht, die Wolkendecke reichte bis auf rund 1800 Meter Höhe hinab.

Dennoch suchten sie von der Kürsingerhütte aus den Normalweg auf den Großvenediger bis zur Venedigerscharte, den Kleinvenediger, den Bereich des oberen Keesbodens und auch den Bereich bis zum Einstieg des Nordgrates auf den Großvenediger ab – erfolglos. Die Einsatzkräfte brachen die Suche gegen 21 Uhr ab. In den Hütten rund um den Großvenediger ist der Vermisste ebenfalls nicht aufgetaucht, teilt die Bergrettung mit.

Suche am Großvenediger: Wanderer kommt nicht von Tour zurück

Heute wird die Suche nach dem 59-Jährigen fortgesetzt. Beteiligt sind Bergretter aus Neukirchen, Krimml, Matrei und Prägarten, unterstützt werden sie von der Alpinpolizei samt Hubschrauberteam – falls es das Wetter zulässt. Die Einsatzkräfte hoffen, dass Handy des Vermissten aus dem Helikopter aus orten zu können, so die Bergrettung.

