Zwei Frauen rutschen beim Wandern im Silbertal aus und verletzen sich teils schwer

Zwei Frauen rutschen beim Wandern im Silbertal in Vorarlberg aus und verletzen teils schwer an den Beinen. Die Bergrettung war mit elf Personen im Einsatz.

24.10.2021 | Stand: 09:57 Uhr

Zu einem Wanderunfall ist es am Samstag gegen 15.35 Uhr auf einem markierten Wanderweg zwischen Schrinawaldweg und Kristbergstraße im Silbertal (Bezirk Bludenz in Vorarlberg) gekommen. Zwei Wanderinnen rutschten laut Polizei nahezu an derselben Stelle sowie zur selben Zeit aus und verletzten sich.

Beide Wanderinnen zogen sich teils schwere und leichte Beinverletzungen zu. Die Beiden wurde von der Bergrettung Schruns/Tschagguns, die mit elf Personen im Einsatz war, mittels Gebirgstrage geborgen, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung durch Rettungssanitäter und Notarzt wurden die Frauen ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.

