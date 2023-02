Meteorologen warnen vor Neuschnee-Massen in Tirol und Vorarlberg

Wer aktuell mit dem Auto nach Tirol oder Vorarlberg will, sollte sich gut vorbereiten: Meteorologen erwarten am Wochenende Schneemassen und Verkehrsprobleme.

02.02.2023 | Stand: 10:17 Uhr

Autofahrern in Tirol und Vorarlberg stehen anstrengende Tage bevor. Neuschnee bis zu einem Meter Höhe in höheren Lagen, Ausflugsverkehr und Beginn der Semesterferien in zwei Bundesländern könnten an diesem Wochenende zu Staus und Behinderungen auf den Straßen führen.

Wie der österreichische Wetterdienst Geosphere Austria berichtet, muss vor allem im Gebiet von Vorarlberg über Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich bis zum Mostviertel und zur Obersteiermark mit 20 bis 50 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden, "besonders in höheren Lagen vereinzelt auch um die 100 Zentimeter." Unterhalb von 1000 Metern Höhe könne der Schneefall zumindest am Freitag in Regen übergehen, "und die Schneemengen fallen geringer aus.“ Der starke Schneefall vor allem an der Nordseite der Alpen halte aber dann voraussichtlich bis Dienstag an.

Wetter in Österreich: Viel Schnee, starker Wind

Die Neuschnee-Massen könnte in den nächsten Tagen für Behinderungen auf Straßen und Bahnverbindungen sorgen. Hinzu kommt starker Wind. "Auch Probleme durch Schneebruch sind möglich, wenn Bäume unter der Schneelast umstürzen und Stromleitungen beschädigen oder Verkehrswege blockieren", hieß es beim Wetterdienst.

Österreich: Erhöhter Ausflugsverkehr Richtung Skigebiete am Wochenende

Verschärft wird die Situation auf den Straßen in Österreich durch den Beginn der Semesterferien und erwarteten Ausflugsverkehr Richtung Skigebiete.

Angesichts der starken Schneefälle warnen die Behörden in Tirol auch bereits vor großer Lawinengefahr. In den kommenden Tagen werde verbreitet Stufe 4 der fünfteiligen Gefahrenskala herrschen, teilte das Land am Mittwoch mit. Alle Wintersportler sollten nur mit größter Vorsicht im freien Skigelände unterwegs sein oder gleich auf den gesicherten Pisten bleiben, hieß es. In den vergangenen Tagen waren in Tirol und Vorarlberg bereits mehrere Lawinen abgegangen.