Arbeitskollegen gehen nach Unfall in Tirol aufeinander los - Zwei Verletzte

19.10.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Nach einem Unfall in Wattens ( Tirol) am Dienstag sind ein Motorradfahrer und ein Autofahrer aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, arbeiten die beiden Männer zusammen in einer Firma. Im Laufe des Tages soll es bereits zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen sein.

Nach Feierabend fuhr einer der Männer, ein 47-Jähriger, mit seinem Motorrad über die Nordumfahrung in Wattens nach Hause. Dabei soll ihn sein 51-jähriger Kollege verfolgt haben. Der 51-Jährige soll schließlich auf das Motorrad des 47-Jährigen aufgefahren sein, wodurch dieser stürzte.

Unfall in Tirol: Arbeitskollegen gehen aufeinander los

Anschließend ist der 51-Jährige aus seinem Auto ausgestiegen. Dann hat ihn der 47-Jährige zu Boden geschubst. In der Folge soll der 51-Jährige einen Baseballschläger aus seinem Auto geholt haben und dem 47-Jährigen mehrere Schläge gegen den Kopf und den Körper versetzt haben. Danach sei er mit seinem Ato geflüchtet.

Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen am Kopf ins Krankenhaus. Kurze Zeit später erschien der 51-Jährige im Krankenhaus, weil er bei dem Sturz ebenfalls verletzt wurde. Er erlitt schwere Verletzungen an der Wirrbelsäule. Die Polizei ermittelt.

