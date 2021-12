In der Nacht hat es bei einem Hotel im österreichischen Mils gebrannt. 20 Hotelgäste wurden evakuiert. Das war wohl die Ursache des Brandes.

07.12.2021 | Stand: 06:48 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat es gegen 1.40 Uhr in einer Mülltonne neben einem Hotel in Mils ( Tirol) gebrannt. Ursache war nach ersten Informationen der Polizei eine noch glimmende Zigarette, die in eine Plastiktonne geworfen wurde.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden über 20 Hotelgäste bis zum Ende der Löscharbeiten gegen 3.20 Uhr aus dem Hotel evakuiert. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

