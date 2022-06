Wegen Kerze: Großeinsatz der Feuerwehr Bregenz

Mit 45 Feuerwehrleuten rückte die Feuerwehr Bregenz am Mittwoch zu einem Brand aus. Aus einem Mehrfamilienhaus wurde starke Rauchentwicklung gemeldet.

02.06.2022 | Stand: 08:07 Uhr

Starke Rauchentwicklung in Bregenz gemeldet: Am Mittwochabend rückte die Bregenzer Feuerwehr in die Michael Gaismayrstraße aus. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie Rauchschwaden aus dem Gebäude gesehen hatten.

Feuerwehr Bregenz: Einsatz wegen Kerze

Mit sechs Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten öffneten die Beamten die leere Wohnung und fanden eine Kerze vor, die in ein Chromstahlwaschbecken gestellt wurde. Wie die Polizei berichtet hatte diese wohl Plastikteile entzündet, die die Rauchentwicklung verursacht haben. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.

