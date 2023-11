Abgelenkt von Selfie? Österreicher stirbt nach Brückensturz in Rom

Nach einem Brückensturz zwölf Meter in die Tiefe ist ein junger Österreicher in Rom gestorben. Möglicherweise war er dabei, ein Selfie zu machen.

18.11.2023 | Stand: 10:18 Uhr

Am Montag kam es in Rom zu einem tragischen Unfall . Ein 23-jähriger Mann aus Österreich stürzte von der Garibaldi-Brücke über zwölf Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun – nach dem Aufprall war der Mann sofort tot. Das bestätigte die Polizei am Dienstag.

Zahlreiche Touristinnen und Touristen sollen das Unglück an der Tiber-Brücke bezeugt haben, wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet. Der Mann landete nach dem Sturz auf einer Platte aus Zement am Kai. Ein Zeuge, der den toten Mann am Boden liegen sah, alarmierte die Einsatzkräfte.

Student stürzt von Garibaldi-Brücke in Rom: Polizei ermittelt

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Vermutung steht jedoch im Raum: Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann beim Versuch, ein Selfie zu machen, von der Brücke fiel. Das Handy, worüber die Polizei den Toten identifizieren konnte, wurde neben ihm gefunden. Im Zuge der Ermittlungen sollen auch Überwachungskameras der Gegend ausgewertet werden. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus.

Bei dem 23-jährigen Mann soll es sich um einen Studenten aus Rom handeln, der erst vor Kurzem dorthin zog, wie die österreichische Kleine Zeitung berichtet. Aus welcher Region des Landes er stammt, sei allerdings nicht bekannt.

Die wichtigsten Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich lesen Sie immer hier.