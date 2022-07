Die rechte FPÖ droht dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mit einer Klage. Grund ist ein Twitter-Post der Bremer, die gerade im Trainigslager sind.

04.07.2022 | Stand: 15:03 Uhr

Die rechte FPÖ in Österreich droht dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mit einer Klage. Grund ist ein Twitter-Post der Bremer, der ein Bild von einer FPÖ-Veranstaltung in Zell am Ziller mit der Bemerkung "Klare Kante gegen Nazis" zeigt. Im österreichischen Zillertal absolviert der Bundesliga-Aufsteiger zurzeit ein Trainingslager. Die Bremer wollen die Klagedrohung der Partei nach Angaben eines Sprechers nicht kommentieren.

Wegen Twitter-Post: FPÖ droht Werder Bremen mit Klage

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger verlangt eine Entschuldigung binnen einer Woche, ansonsten werde man klagen, wie er am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte. Es handle sich um die Verunglimpfung einer demokratischen Partei, die seit Jahrzehnten fest in der Parteiendemokratie verankert sei und einen großen Wählerzuspruch erfahre, sagte der Landesparteichef. "Der Tweet stellt zudem eine Verharmlosung der Verbrechen des Nationalsozialismus dar."

Die FPÖ war in Österreich an mehreren Regierungen beteiligt - zuletzt von 2017 bis 2019 in einer Koalition mit der konservativen ÖVP.

