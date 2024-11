In diesem Jahr gibt es nur zwei statt drei Weihnachtsmärkte im Tannheimer Tal

Im Tannheimer Tal stehen auch 2024 wieder Weihnachtsmärkte auf dem Programm: Der Adventmarkt im Sonnenhof in Grän und der Christkindlmarkt am Vilsalpsee. Die Bergweihnacht in Jungholz musste dagegen abgesagt werden.

Hier ein Überblick über die Weihnachtsmärkte 2024 im Tannheimer Tal:

Steckbrief: Der Adventmarkt in Grän 2024

Name : Adventmarkt in Grän

Termin : 9. bis 10.11.2024

Ort : Sonnenhof (Füssener-Jöchle-Straße 5), in A-6673 Grän

Wann ist Adventmarkt im Sonnenhof in Grän?

Der Weihnachtsmarkt in Grän findet traditionell am zweiten Wochenende im November statt - heuer also von Samstag, 9., bis Sonntag, 10. November 2024. Der gemütliche Markt, der direkt beim Sonnenhof stattfindet, zieht Einheimische und Gäste auch aus dem Allgäu an.

Insgesamt 25 Handwerker und Künstler bieten dort ihre Waren an - unter anderem Glühwein, Kekse, handgemachte Geschenke, Schmuck und Dekoration. Außerdem gibt es laut Veranstalter Attraktionen für Kinder.

Der Eintritt zum Adventmarkt in Grän ist frei.

Der Adventmarkt im Sonnenhof in Grän findet am Samstag, 9., und Sonntag, 10. November 2024, statt.

Steckbrief: Der Christkindlmarkt am Vilsalpsee

Name : Christkindlmarkt am Vilsalpsee

Ort : Am Vilsalpsee, A-6675 Tannheim

Termine : 6. bis 8.12., 13. bis 15.12. und 20. bis 22.12.2024

Wann ist Christkindlmarkt am Vilsalpsee?

Der Christkindlmarkt am Vilsalpsee findet traditionell an den drei Adventswochenenden vor Weihnachten statt. Und zwar an diesen Terminen:

Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember 2024

Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Freitag, 20. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember 2024

Der Christkindlmarkt am Vilsalpsee ist 2023 an den drei Adventswochenenden vor Weihnachten.

Besucherinnen und Besucher können über den Christkindlmarkt am Vilsalpsee zu folgenden Öffnungszeiten schlendern:

Freitags von 14 Uhr bis 20 Uhr

Samstags von 11 Uhr bis 20 Uhr

Sonntags von 11 Uhr bis 20 Uhr

Übrigens: Der Alpenexpress wird wohl wie 2023 während dieser Zeit bis 20 Uhr fahren. So können die Besucher des Christkindlmarkts wohlbehalten nach Tannheim zurückkehren. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Findet die Bergweihnacht in Jungholz 2024 statt?

Die Bergweihnacht in Jungholz (Tirol) fällt 2024 aus - "aus organisatorischen Gründen", wie die Gemeinde Junghholz auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Der Weihnachtsmarkt in Jungholz (Tirol) fällt 2024 aus.

2023 hatten die Jungholzer Kräuterfrauen Mitten im Bergdorf einen stimmungsvollen Adventmarkt mit weihnachtlichem Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Wie komme ich mit Bus und Bahn ins Tannheimer Tal?

Besucherinnen der Weihnachtsmärkte im Tannheimer Tal können mit dem Zug bis zum Bahnhof Sonthofen fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Weitere mögliche Bahnhöfe sind in Pfronten oder in Reutte. Ab dem Winter 2023/24 soll es einen Shuttle-Bus von Hauptbahnhof Ulm nach Tannheim geben.

Anreisen können Besucher auch mit dem Bus (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Von Tannheim zum Vilsalpsee fährt zudem der Tannheimer Alpenexpress.

Die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

