Weiterer mutmaßlicher "Reichsbürger" aus der U-Haft entlassen

Ein mutmaßlicher "Reichsbürger" aus Österreich wurde aus der U-Haft entlassen. Der Mann wurde im Rahmen der Großrazzia im Dezember festgenommen.

27.03.2023 | Stand: 16:13 Uhr

Zwei der 25 bei einer Großrazzia im Dezember festgenommenen mutmaßlichen "Reichsbürger" sind inzwischen nicht mehr in Untersuchungshaft. Wie eine Sprecherin der Karlsruher Bundesanwaltschaft am Montag auf Anfrage sagte, wurde der Haftbefehl gegen einen Mann, der damals im österreichischen Bezirk Kitzbühel festgenommen worden war, Ende vergangener Woche außer Vollzug gesetzt. Er stehe nach wie vor unter Verdacht. Eine längere U-Haft sei aber als unverhältnismäßig angesehen worden. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Freilassung berichtet. Ein anderer Beschuldigter war eine Woche zuvor aus der U-Haft entlassen worden.

Nach Großrazzia: Mutmaßlicher "Reichsbürger" aus Haft entlassen

Beiden Männern wird die Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe vorgeworfen, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Der nun Freigekommene, ein Deutscher, war kurz vor Weihnachten nach Deutschland ausgeliefert worden, wo er in Untersuchungshaft kam. Damals wurde sein Alter mit 62 Jahren angegeben.

Nach weiteren Durchsuchungen in der "Reichsbürger"-Szene am Mittwoch vergangener Woche gibt es in dem Komplex inzwischen 61 Beschuldigte. Ein ursprünglich als Zeuge betrachteter Mann kam wegen versuchten Mordes in U-Haft, weil er auf Polizisten geschossen hatte, die seine Wohnung im baden-württembergischen Reutlingen durchsuchen wollten.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.