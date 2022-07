Bruchlandung in Österreich - 24-jähriger Pilot stürzt mit Helikopter ab

Nach einem Hubschrauber-Absturz in Wels (Tirol) konnten sich der Pilot und dessen Eltern selbst aus dem Wrack befreien. Die Eltern mussten ins Krankenhaus.

Am Flugplatz in Wels ( Tirol) kam es am Sonntagabend zu einem Helikopter-Absturz. Nach Polizeiangaben konnten sich der 24-jährige Pilot und seine Eltern aus dem Wrack befreien. Alle drei wurden beim Absturz leicht verletzt, die Eltern des Piloten wurden daher anschließend ins Klinikum Wels-Grieskirchen transportiert.

24-jähriger Pilot stürzt auf Flugplatz in Wels (Tirol) ab

Zur Unfallursache teilt die Polizei mit, der Helikopter habe mit dem Landegestell auf der rechten Seite auf einer etwa 50 Zentimeter hohen mobilen Landeplattform aufgesetzt und mit der anderen Seite auf dem Boden.

Nach Absturz in Wels (Tirol): Helikopter "weitgehend zerstört"

Wie die Beamten mitteilen, wurde der Helikopter dabei durch die Bodenresonanz - ein Phänomen, bei dem der Hubschrauber außer Kontrolle gerät und sich durch Unwucht und rotierende Rotorblätter quasi selbst zerlegt - und den Aufprall weitgehend zerstört.

