Betrunkener Angestellter bedroht fünf Menschen in Berghütte am Wilden Kaiser mit Waffe

In einer Hütte im Skigebiet "Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental Westendorf" in Tirol hat ein betrunkener Angestellter fünf Menschen mit einer Waffe bedroht.

12.01.2023 | Stand: 12:11 Uhr

In einer Hütte im Skigebiet "Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental Westendorf" (Tirol) hat ein betrunkener Angestellter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2 Uhr fünf Menschen mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Das teilt die Polizei mit. Die fünf Menschen konnten sich in einem Zimmer vor dem 31-Jährigen in Sicherheit bringen und die Polizei rufen.

Neben Polizeistreifen aus Westendorf und Kirchberg rückten auch Beamte des Einsatzkommandos Cobra West an. Weil die Hütte nicht mit dem Auto zu erreichen ist, wurde die Gondelbahn wieder in Betrieb genommen, um die Beamten zu dem Einsatzort zu bringen.

Mann bedroht Menschen in Hütte in der "Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental Westendorf"mit Waffe

Oben angekommen, fanden Beamte des Einsatzkommandos den 31-Jährigen schlafend in seinem Bett. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn ins Tal. Dabei verhielt sich der 31-Jährige laut Polizei äußerst aggressiv. Der Mann soll ich außerdem selbst verletzt haben.

Anschließend brachten ihn die Polizisten zur Polizeiinspektion Kitzbühel. Eine Vernehmung des Mannes war bisher nicht möglich, weil er zu betrunken und aggressiv war. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Schusswaffe um einen Gasdruck-Revolver. Der genaue Tathergang ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

