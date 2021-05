Wien fordert Untersuchung nach Flugzeug-Zwischenfall in Belarus

Demonstranten fordern vor dem ukrainischen Außenministerium in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die Freilassung des in Weißrussland verhafteten weißrussischen Journalisten und Oppositionsaktivisten Roman Protassewitsch. Die Behörden im autoritär regierten Belarus hatten ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius umgeleitet und in der Hauptstadt Minsk zur Landung gezwungen.