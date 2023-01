Mann stirbt bei Schusswechsel mit Polizei in Wien

Beim Einsatz einer Spezialeinheit in einem Wohngebäude in Wien ist ein Mann getötet worden. Dieser hatte zuvor durch seine Wohnungstür Schüsse abgegeben.

28.01.2023 | Stand: 22:26 Uhr

Ein Mann ist bei einem Schusswechsel mit Polizisten in Wien getötet worden. Der 60-Jährige habe am Samstag in der österreichischen Hauptstadt schreiend an die Tür eines Nachbarn geklopft und dabei vermutlich eine Schusswaffe getragen, obwohl gegen ihn ein behördliches Waffenverbot in Kraft gewesen sei, berichtete die Polizei.

Wien: Beamte treffen Mann bei Schusswechsel tödlich

Nachdem eine Spezialeinheit der Polizei in dem Wohngebäude eingetroffen sei, habe der Mann in seiner Wohnung Schüsse durch die geschlossene Tür abgefeuert. Danach sei die Wohnung gestürmt worden. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem der 60-jährige Österreicher von Beamten getroffen worden sei, hieß es. Der Mann starb noch vor Ort.