Frau gebärt auf Autobahn - Vater bindet Nabelschnur mit Schnürsenkel auf

Auf der Wiener Stadtautobahn hat eine Frau ihr Baby entbunden. Der Vater hilft unter telefonischer Anleitung mit.

02.08.2023 | Stand: 16:29 Uhr

In Österreich hat ein Vater unter telefonischer Anleitung von Fachleuten auf einer der meistbefahrenen Autobahnstrecken des Landes seiner Frau bei der Geburt geholfen. "Meine Frau bekommt auf der Tangente (Anm.: Wiener Stadtautobahn) unser Kind, der Kopf schaut schon raus!", habe am Dienstagabend sein Notruf bei den Sanitätern gelautet, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung am Mittwoch.

Nach der Geburt habe der nun zweifache Vater die Nabelschnur mit einem Schnürsenkel abgebunden. Die 32 Jahre alte Mutter und Söhnchen Niklas seien wohlauf. Die alarmierten Retter und die Hebamme mussten den Angaben zufolge nicht mehr eingreifen, sondern das Kind nur noch ins Krankenhaus fahren.

