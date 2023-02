So sehen Sie den Wiener Opernball 2023 heute live im TV und als Stream

Der Wiener Opernball 2023 heute wird das gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Österreich werden. Hier alle Infos zu Datum, Karten, Stargast und Übertragung im TV.

Der Wiener Opernball findet 2023 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt. 5000 Gäste werden zu der Gala heute erwartet - zuzüglich Millionen Zuschauer, die per Übertragung im TV dabei sein werden. Sie werden natürlich nicht nur gespannt verfolgen, wie die Debütantinnen und Debütanten ihren Walzer aufs Parkett legen, sondern auch, wen Richard "Mörtel" Lugner an seiner Seite hat. Denn der Baulöwe glänzt bei jedem Opernball mit einem Stargast an seiner Seite. An welchem Datum ist der 65. Wiener Opernball 2023? Was kosten die Karten? Welcher Stargast kommt? Und gibt es wieder eine Übertragung in TV und Stream? Hier alle Infos.

Termin und Datum: Wann findet der Wiener Opernball 2023 statt?

Der Wiener Opernball 2023 findet heute am Donnerstag, 16. Februar 2023 statt.

Kann ich den Wiener Opernball 2023 heute live im Free-TV oder als Stream sehen?

Ja. Der Wiener Opernball 2023 wird am 16.02.23 von 3Sat gezeigt. Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und das Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner führen im TV durch das Ball-Event in Wien.

21.10 Uhr ist Beginn der Übertragung mit der Ankunft der Gäste beim Opernball 2023.

21.35 Uhr wird die Eröffnung gezeigt.

22.55 Uhr heißt es dann 65. Wiener Opernball- das Fest bei 3Sat im TV und in der Mediathek.

Auch der ORF zeigt natürlich den Opernball live im TV und als Stream.

Preise: Was kosten Karten für den Wiener Opernball?

Die Eintrittskarten für den 65. Opernball in Wien kosten 350 Euro - die Preise sind also zum Jahr 2020 gleichgeblieben. 35 Euro pro Ticket gehen in diesem Jahr an die Aktion "Österreich hilft Österreich".

Laufkarten kosten 315 Euro.

Sitzplätze sind ab 210 Euro zusätzlich (für 2 Plätze) zu haben.

Ein Bühnenlogentisch beläuft sich auf 11.500 Euro.

Eine Bühnenloge war für 13.300 Euro zu haben - inzwischen sind alle ausverkauft.

Eine Loge mit Platz für bis zu 12 Personen kostet 2022 beim Wiener Opernball 23.600 Euro. Diese Logen sind ebenfalls bereits ausverkauft.

Programm und Stargäste: Was ist heute beim Wiener Opernball 2023 geboten?

Auftakt des Wiener Opernballs sind traditionell 150 Debütanten-Paare in weißen Ballkleidern und Smoking, die festlich in den Ballsaal "walzern".

Die Wiener Philharmoniker sorgen für die Musik am Opernball. Nach der Ansage "Alles Walzer!" füllt sich die Tanzfläche. Im Laufe des Abends treten dann berühmte Künstler aus der Welt der Klassik auf.

Eine Neuerung gibt es auch: Nach 25 Jahren wird nicht mehr Alfons Haider an der Seite von Mirjam Weichselbraun moderieren, sondern Andi Knoll. Weiter mit dabei sind Christoph Wagner-Trenkwitz, Karl Hohenlohe und Teresa Vogl. Neu hinzu kommen die ORF-Moderatoren Nadja Bernhard und Tarek Leitner.

Welcher Star ist Begleitung von Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner beim Opernball 2023?

Beim Wieder Opernball 2023 wird einmal mehr Hollywood-Glanz vertreten sein - dank Richard "Mörtel" Lugner. Der Unternehmer und Gesellschaftslöwe wird dieses Jahr von US-Schauspielerin Jane Fonda auf den Opernball begleitet. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschaffen in ihrem Leben", sagte der 90-Jährige über die 85-jährige zweifache Oscar-Gewinnerin.

Kleidung: Was trägt man beim Wiener Opernball?

Die Kleidervorschriften für die Gala sind wie immer streng. Damen haben ein großes, bodenlanges Abendkleid zu tragen, Männer einen schwarzen Frack mit weißer Fliege oder Galauniform.

Wie viele Gäste sind beim Opernball in Wien?

Zu dem Galaabend werden rund 5000 Gäste erwartet.

Welchen Stargast hat Richard Lugner 2023 an seiner Seite?

