Wilde Flucht vor der Polizei: Autofahrer rammt Polizeiautos in Vorarlberg

Autofahrer flieht vor Polizei: Bei einer Verfolgungsjagd in Vorarlberg bei Dornbirn rammt ein junger Mann mehrere Polizeifahrzeuge. Er hatte Drogen im Auto.

24.06.2022 | Stand: 12:04 Uhr

Wilde Verfolgungsjagd in Vorarlberg nahe der deutschen Grenze. Auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn flüchtete in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer vor der Polizei und rammte mehrere Dienstwagen, so die österreichische Polizei.

Verfolgungsjagd in Vorarlberg: Autofahrer rammt Polizeiautos

Gegen 23.30 Uhr sollte der 23-jährige Autofahrer von einer Zivilstreife kontrolliert werden, als er plötzlich Gas gab und entlang der L45 und B19 in Richtung Dornbirn-Stadtgebiet flüchtete. An der Kreuzung Raiffeisenstraße-Bahnstraße rammte er die Zivilstreife, um die Flucht fortzusetzen, so die Polizei weiter. Als er im Bereich Wallenmahd von Polizeiautos eingekreist wurde, raste der 23-jährige Autofahrer frontal gegen eine Ampel und schob zwei weitere Dienstwagen beiseite.

Erst nachdem das Fluchtfahrzeug von zwei Dienstfahrzeugen eingekeilt wurde, konnten die Beamten eine nochmalige Flucht verhindern und den jungen Mann festnehmen. Bei ihm und seinem 21-jährigen Beifahrer wurden Cannabis und Kokain sichergestellt. Verletzt wurde bei der wilden Flucht niemand.

