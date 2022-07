Wilde Verfolgungsjagd auf der Inntalautobahn: Polizei versucht Motorradfahrer anzuhalten

Ein Motorradfahrer mit gestohlenem Kennzeichen hat auf der A12 bei Kematen eine Zivilstreife überholt. Es folgte eine spektakuläre Verfolgungsjagd.

Die Polizei hat auf der A12 Inntalautobahn bei hoher Geschwindigkeit einen flüchtigen Motorradfahrer verfolgt. Der Mann hatte zuvor bei Kematen eine Zivilstreife überholt. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich laut Polizei heraus, dass dieses gestohlen war. Die Beamten versuchten daraufhin, dass Motorrad anzuhalten. Doch der Fahrer floh. Er missachtete jegliche Aufforderungen anzuhalten, fuhr deutlich zu schnell in Richtung Brenner und floh schlussendlich ins Stubaital. Den Beamten gelang es trotz Verstärkung nicht, den Motorradfahrer anzuhalten. Mehrfach verloren sie ihn aus den Augen.

Verfolgungsjagd auf der Inntalautobahn: 20-Jähriger Kufsteiner hat Waffen zuhause

Zwei Tage nach der Verfolgungsjagd, am Montagnachmittag, fand die Polizei das Motorrad in einer Tiefgarage in Fulpmes. Als Eigentümer des Rades stellte sich ein 20-jähriger Österreicher aus dem Bezirk Kufstein heraus. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des jungen Mannes sowie eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort fanden die Ermittler mehrere verbotene Waffen sowie eine geringe Menge Rauschgift. Der 20-Jährige erhält nun mehrere Anzeigen - unter anderem wegen unerlaubten Waffenbesitzes und des Verdachtes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

