In Wörgl in Tirol wird ein Obdachloser bestohlen, während er schläft. Wie sich herausstellt, stecken zwei Jugendliche wohl hinter dem dreisten Diebstahl.

12.05.2023 | Stand: 15:23 Uhr

Bereits am 3. Mai gegen 23.30 Uhr wurde ein obdachloser Mann in Wörgl in Tirol bestohlen, während er geschlafen hat. Die Täter stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag und eine Bankkarte aus der Geldtasche des Mannes, so die Polizei. Damit kauften sie sich an einem Automaten Zigaretten. Wie die Polizei jetzt herausfand, handelt es sich bei den Tätern mutmaßlich um zwei 14-Jährige.

