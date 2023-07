Jugendliche verletzt: Betrunkener Lkw-Fahrer schleift Motorrad kilometerlang mit

In Wörgl in Tirol touchiert ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen ein Motorrad, auf dem zwei Mädchen sitzen. Sie werden vom Bike geschleudert - und der Lkw fährt weiter.

01.07.2023 | Stand: 10:47 Uhr

Zwei jugendliche Mädchen sind am späten Freitagabend zwischen Wörgl und Bad Häring von einem Lkw touchiert und vom Motorrad geschleudert worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Lkw-Fahrer einfach weiter - samt eingekeiltem Bike.

Demnach wollte der 43-jährige Österreicher gegen 22.50 Uhr auf die Salzburger Straße abbiegen. Dabei übersah er ein vor ihm fahrendes Motorrad auf dem eine 17-Jährige und ihre 14-jährige Schwester fuhren. Der Lkw touchierte das Motorrad, wodurch die Mädchen vom Bike geschleudert wurden und verletzt am Straßenrand liegen blieben.

Lkw-Fahrer fährt Motorrad an und schleift es mit - Fahrerinnen bleiben verletzt am Straßenrand zurück

Ein hinter dem Lkw fahrender 28-Jähriger blieb mit seinem Auto sofort stehen, seine Beifahrerin leistete den verletzten Mädchen erste Hilfe, der 28-Jährige selbst verfolgte den Lkw mit dem Auto in Richtung Bad Häring.

Bei einem Kreisverkehr in Wörgl löste sich das Motorfahrrad unter dem Lkw und wurde gegen das Auto eines 57-jährigen Österreichers geschleudert. Auch bei diesem Unfall machte der Lkw-Fahrer keine Anstalten, stehen zu bleiben und fuhr weiter.

Unfall in Wörgl in Tirol: Lkw-Fahrer war offenbar betrunken am Steuer

In Bad Häring angekommen stellte der 43-Jährige seinen Lkw ab und ging in sein Haus. Bei der Erstbefragung durch die Beamten wollte er den Lkw zunächst gar nicht gefahren haben - gestand jedoch im Zuge der weiteren Befragung. Ein Atemalkoholtest ergab eine "erhebliche Alkoholisierung", teilt die Polizei mit. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Immer wieder werden Lkw-Fahrer betrunken aus dem Verkehr gezogen oder verursachen Unfälle unter Alkoholeinfluss. So auch in Bad Grönenbach, als kürzlich ein Lkw-Fahrer beim Ausparken einen anderen Lkw beschädigt. Beim Alkotest kam raus: Der 53-Jährige hatte über zwei Promille.

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.