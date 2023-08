24-Jähriger ertrinkt im Wolfsee in Tirol

Am Wochenende ist ein 24-Jähriger im Wolfsee in Tirol ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.

21.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Am Sonntagabend ist ein 24-Jähriger im Wolfsee bei Fiss in Tirol ertrunken. Nach Informationen der Polizei war der 24-Jährige mit zwei Frauen im Alter von 21 Jahren und einem 25-Jährigen an dem See. Gegen 23 Uhr wollten der 24-Jährige und eine der Frauen den See durchschwimmen. Nach etwa einem Dreiviertel der Strecke geriet der 24-Jährige aus unbekannter Ursache in Panik.

Begleiterin holt Hilfe

Die 21-Jährige schwamm zu ihm, versuchte ihn zu beruhigen und an der Wasseroberfläche zu halten. Als ihr das nicht gelang, schwamm sie ans Ufer und rief laut um Hilfe. Die beiden Begleiter an Land riefen sofort den Notruf.

Rettungsdienst kann nur noch den Tod feststellen

Für den 24-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Taucher der Berufsfeuerwehr bargen ihn gegen 0.30 Uhr tot aus dem Wasser. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an, um die Todesursache und die Identität des Mannes zu klären.

