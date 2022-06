Autofahrerin stößt in Vorarlberg mit Linienbus zusammen und wird verletzt

In Wolfurt in Vorarlberg ist eine 79-jährige Autofahrerin mit einem Linienbus kollidiert. Sie wurde bei dem Unfall verletzt.

21.06.2022 | Stand: 19:44 Uhr

In Wolfurt in Vorarlberg ist eine 79-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 14.20 Uhr mit einem Linienbus kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurde die Frau bei dem Unfall verletzt. Die 79-Jährige kam aus Lauterach und war auf dem Weg in Fahrtrichtung Bregenz. In einer Kurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich mit einem Linenbus zusammen.

Bei dem Unfall in Vorarlberg wurde lediglich die Autofahrerin verletzt. Der Fahrer des Busses sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Bus wurde durch den Zusammenstoß auf der linken Seite auf mehreren Metern beschädigt. Der Bus war zwar noch fahrbereit, der Kraftlinienverkehr musste jedoch abgebrochen werden.

