Zehnjähriges Mädchen in Vorarlberg von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Ein zehnjähriges Mädchen wird in Vorarlberg auf dem Fahrrad von einem Auto angefahren. Der Fahrer hält kurz an - und fährt dann weiter.

12.05.2023 | Stand: 22:46 Uhr

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in Wolfurt in Vorarlberg mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei verletzte sich das Mädchen am Arm und am Kopf.

Demnach fuhr das Mädchen auf einem Gehsteig und wurde beim Überqueren einer Straße von einem abbiegenden Auto getroffen. Der Fahrer soll einem Zeugen zufolge kurz stehen geblieben sein - fuhr aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Der Unfallfahrer soll laut Zeugen etwa 45 bis 55 Jahre alt gewesen sein, hatte kurze graue Haare und fuhr einen grauen SUV. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8137

Mehr Nachrichten aus Vorarlberg, Tirol und ganz Österreich finden Sie laufend aktuell hier.