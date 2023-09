"Die Bergretter": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

"Die Bergretter" 2023: Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream? Wann laufen die Folgen? Hier kommen alle Infos zu der Serie.

13.09.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Im Moment laufen zwar keine neuen Folgen des ZDF-Quotenhits "Die Bergretter", doch es gibt Trost für die Fans. Der Sender hat das Erscheinen der 15. Staffel seiner Serie "Die Bergretter" noch für 2023 angekündigt. Start, Sendetermine und Sendezeit für Staffel 15 von "Die Bergretter" sollen altbekannt im Herbst sein. Die üblichen verdächtigen Glaskugel-Deuter tippen auf einen Donnerstag im November, denn die Produktionsgesellschaft ndF hat auf ihrer Website verraten, dass die Dreharbeiten an den Drehorten und Schauplätzen von "Die Bergretter" von Februar bis Sommer 2023 angesetzt seien. Dabei kommen sogar Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz vorteilhaft ins Bild, wie das ZDF stolz verkündet.

Übertragung von "Die Bergretter" im Fernsehen

Die Ungeduldigen dürfte erfreuen, dass die Medienwelt voll mit linearen Wiederholungen aus den bisherigen Staffeln ist. Wir klären hier darüber auf, wann, wo und wie man sich die vergangenen Abenteuer der "Bergretter" (erneut?) über den Rücken rieseln lassen kann. Die laufen übrigens nicht nur im ZDF, sondern vornehmlich auch in der Leib-und-Magen-Abspielmaschine für Heimatbetontes, dem kostenpflichtigen Heimatkanal. Empfangen kann man den Sender unter anderem über Sky, Amazon Prime Video und MagentaTV.

24. Mai, 6.10 Uhr, "Über den Wolken", Heimatkanal

28. Mai, 18.40 Uhr, "Mutterglück", Heimatkanal

31.Mai, 6.15 Uhr, "Mutterglück", Heimatkanal

1. Juni, 20.15 Uhr, "Was wirklich zählt", ZDF

4. Juni, 18.40 Uhr, "Letzter Wille", Heimatkanal

7. Juni, 6.15 Uhr, "Letzter Wille", Heimatkanal

8. Juni, 20.15 Uhr, "Loslassen", ZDF

11. Juni, 18.40 Uhr, "Einfach hier bleiben", Heimatkanal

14. Juni , 6.10 Uhr, "Einfach hier bleiben", Heimatkanal

15. Juni, 20.15 Uhr, " Im Gipfelbuch", ZDF

18. Juni,18.40 Uhr, "Was wirklich zähl", Heimatkanal

21. Juni, 6.10 Uhr, "Was wirklich zählt", Heimatkanal

22. Juni, 20.15 Uhr, "Eiskalte Wahrheit",ZDF

25. Juni, 18.40 Uhr, "Loslassen", Heimatkanal

28. Juni, 7.40 Uhr, "Loslassen", Heimatkanal

29. Juni, 20.15 Uhr, "Leuchtfeuer", ZDF

2. Juli, 18.40 Uhr, "Im Gipfelbuch", Heimatkanal

5. Juli, 7.45 Uhr, "Im Gipfelbuch", Heimatkanal

Wiederholung von "Die Bergretter" im TV und in der Mediathek

Die Anhänger des digitalen Fernsehens werden in der Mediathek des ZDFfündig. Hier nämlich kann der geneigte Zuschauer "alle verfügbaren Folgen" (so der Sender) der vergangenen Staffeln bis auf Weiteres gratis & franko streamen - ist komplett im Rundfunkbeitrag enthalten.

"Die Bergretter" - Worum dreht sich die Serie? Welche Schauspieler gehören oder gehörten zum Cast?

Andreas Marthaler (Martin Gruber) hatte eigentlich ganz andere Pläne: Gemeinsam mit seiner Freundin Sarah Kraus (Stephanie Stumph) stand der Extremkletterer kurz vor seiner Auswanderung in die USA. Dort wollten die beiden eigentlich im Grand Canyon eine Kletterschule gründen. Doch kurz vor der Abreise unternimmt er mit seinem besten Freund Stefan Hofer (Stefan Murr) eine Bergtour. Stefan ist Chef der örtlichen Bergwacht im gemeinsamen Heimatort Ramsau. Beim Versuch, einem verunglückten Wanderer zu helfen, erleidet Stefan selbst tödliche Verletzungen. Kurz vor seinem Tod bittet er den Freund, sich um seine Frau Emilie (Stefanie von Poser) und die Kinder zu kümmern. Andreas bleibt in Ramsau und wird später selbst Leiter der Bergwacht. Von nun an fliegt er gemeinsam mit dem Team der Bergretter spannende Rettungseinsätze.



Die Serie "Die Bergretter" wird seit 2009 produziert. 2014 wurde Markus Kofler (Sebastian Ströbel) Chef der Bergwacht, nachdem Andreas Marthaler bei einem Einsatz in der Serie tödlich verunglückte. Dementsprechend hat sich die Besetzung der Darsteller in "Die Bergretter" im Laufe der Jahre immer wieder mal geändert. 2019 war die Serie für die Goldene Kamera in der Kategorie "Publikumspreis Beste Heimatserie" nominiert.