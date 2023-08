Zechpreller überfahren Wirtin in Linz - Fahndung nach 16-Jähriger

Nach einem brutalen Fall von Zechprellerei fahndet die österreichische Polizei nach einer 16-jährigen Lenkerin und ihrem 17-jährigen Beifahrer.

11.08.2023 | Stand: 16:51 Uhr

Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag mitteilte, wurden die Teenager europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Angaben der Polizei hatten die beiden am Mittwoch in Linz in einem Restaurant gegessen, ohne zu bezahlen.

Mädchen verletzt Wirtin in Linz schwer

Als sie nach dem Abendessen in einen SUV stiegen, stellte sich die Wirtin vor das Fahrzeug. Das Mädchen sei losgefahren und habe die 41-jährige Frau mit zwei Reifen überrollt, berichtete die Polizei. Die Wirtin wurde schwer verletzt.

Aufgrund des Autokennzeichens machten die Ermittler die Mutter des Mädchens in Graz als Besitzerin des Wagens ausfindig. In Österreich können Jugendliche frühestens mit 17 Jahren einen Führerschein erhalten.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.