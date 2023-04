Skitourengeher kehrt nicht nach Hause zurück - Retter müssen Suche abbrechen

Sein Auto im Tal haben die Retter ausfindig gemacht - doch von einem Skitourengeher fehlt im hinteren Zillertal am Sonntag noch jede Spur. Was bekannt ist.

Am Samstagabend um 21.30 Uhr hatte ein Angehöriger der Polizei gemeldet, dass ein 61-jähriger Österreicher von seiner "Bike&Hike"-Skitour im Bereich Schwarzenstein in Ginzling nicht nach Hause zurückgekehrt war. Der Tourengeher war am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr aufgebrochen. Einsatzkräfte der Bergrettungen Tux und Ginzling, der Polizei Mayrhofen und der Alpinpolizei machten sich umgehend auf die Suche nach dem vermissten Wintersportler.

Tourengeher im Zillertal vermisst: Suche wird wohl am Montag fortgesetzt

Nach Mitternacht stellten die Retter ihre Suche erstmals ein. Am Sonntagmorgen entdeckten sie dann das Auto des Vermissten im Bereich Zillergrund. Die Besatzung eines Hubschraubers unterstützte die Bergretter am Boden. Da die Rettungskräfte bei einer Alm im Zillergrund auch das Fahrrad des Mannes auffanden, stieg die Bergrettung Mayrhofen mit fünf Mann in Richtung Wollbachspitze (3209 m) auf.

Wegen des schlechten Wetters mit Nebel und der hohen Lawinengefahr musste die Suche nach dem Tourengeher gegen Mittag ein zweites Mal eingestellt werden. Suchflüge durch den Polizeihubschrauber verliefen bisher ebenfalls erfolglos. Am Montag soll die Suche nach dem Tourengeher voraussichtlich fortgesetzt werden.

Am Wochenende galt in Tirol in höheren Regionen die Lawinenwarnstufe 3 (erheblich). Der Lawinenwarndienst hatte auf seiner Webseite die Tourengeher vor allem auf die Gefahr durch Nassschnee und schwachen Altschnee aufmerksam gemacht.

