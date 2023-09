Nashorn tötet deutsche Tierpflegerin im Salzburger Zoo

Drama im Zoo Salzburg: Dort wurde eine Tierpflegerin von einem Nashorn angegriffen. Die Deutsche erlag ihren Verletzungen.

Im Zoo Hellbrunn in Salzburg in Österreich ist eine Tierpflegerin von einem Nashorn angegriffen worden. Die Frau wurde bei dem Unfall getötet. Aus noch unbekannter Ursache sei ein Nashorn auf die 33-Jährige losgegangen. Das Unglück passierte am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr.

Beim Versuch, das Tier zu verscheuchen, sei ein weiterer Pfleger – der 34-jährige österreichische Ehemann der tödlich verletzten Deutschen – ebenfalls von dem Nashorn angegriffen und schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wurde für eine Notoperation in die Uniklinik Salzburg gebracht.

Schlimmer Unfall: Zoo Salzburg bleibt nach Nashorn-Angriff heute geschlossen

Der Zoo Salzburg Hellbrunn bleibt nach dem Nashorn-Angriff am Dienstag geschlossen, heißt es auf seiner Facebook-Seite. Dort häufen sich minütlich die Beileidsbekundungen.

In Hellbrunn ist es der erste tödliche Unfall im Zoo. Im Tiergarten Schönbrunn in Wien gab es 2005 einen tödlichen Unfall. Vor 18 Jahren war ein 39 Jahre alter Tierpfleger von einem Elefanten angegriffen und getötet worden. Der Pfleger war gerade dabei, die tägliche Morgenarbeit in dem Gehege zu verrichten.

Im Zoo Salzburg ist eine Tierpflegerin am Dienstag, 12. September 2023, von einem Nashorn angegriffen worden und zu Tode gekommen. Bild: picture alliance/dpa/APA | Franz Neumayr

1500 Tiere leben im Zoo Salzburg

Der Zoo Salzburg liegt im Süden der österreichischen Mozartstadt Salzburg. Das 14 Hektar große Areal ist Teil des historischen Schlossparks von Schloss Hellbrunn. Der Zoo hält rund 1500 Tiere in 150 Arten und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.

Rund 400.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich in den Zoo. Sie lernen bei Führungen etwas über Artenschutz und dem Leben der verschiedenen Tierarten.

