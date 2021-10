Zoo Salzburg: Vermisster Pinguin ist zurück - war es Diebstahl?

Ein vier Tage lang vermisster Brillenpinguin des Zoos in Salzburg ist jetzt wieder aufgetaucht. Wie der Vogel verschwinden konnte, bleibt ein Rätsel.

14.10.2021 | Stand: 17:41 Uhr

Vier Tage lang ist ein junger Brillenpinguin des Zoos in Salzburg in Österreich vermisst worden - am Donnerstag tauchte er in der Nähe des Tierparks wieder auf. Eine Tierpflegerin habe das knapp drei Monate alte Tier eingefangen, hieß es seitens des Zoos. Nun sitze der Pinguin wieder bei seinen Eltern in der Bruthöhle. Der Brillenpinguin habe ein wenig Gewicht verloren, ansonsten sei er gesund und unverletzt, sagte Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner laut Mitteilung.

Verschwundener Brillenpinguin in Salzburger Zoo: Verdacht auf Diebstahl

Wie der Vogel die Pinguin-Anlage und das Zoogelände am Sonntagnachmittag verlassen konnte, sei ein Rätsel. Es stehe der Verdacht eines mutmaßlichen Diebstahls im Raum. Der Zoo Salzburg erstattete Anzeige gegen unbekannte Täter.

