Zusammenstoß mit Auto: 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Freitagabend auf der Fernpass-Bundesstraße bei Nassreith schwer verletzt.

20.08.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Am Freitag gegen 19.50 Uhr lenkte ein 16-jähriger Österreicher sein Motorrad auf der Fernpass-Bundesstraße B179 im Gemeindegebiet von Nassereith vom Fernpass kommend talwärts in Richtung Nassereith. Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Deutscher in seinem Auto auf derselben Straße von Italien kommend in Richtung Deutschland.

Aufgrund der nassen Fahrbahn kam der 16-Jährige mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve zu Sturz und prallte frontal gegen das Auto des 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 16-jährige Österreicher verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 1 Stunde) war die Fernpass-Bundesstraße B179 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.