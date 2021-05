Zwei Deutsche nachts in Sillschlucht abgestürzt und verletzt

Im Bereich der Sillschlucht in Innsbruck sind am Sonntag zwei Deutsche abgestürzt. Der erste Einsatz war bereits gegen 1.30 Uhr.

09.05.2021 | Stand: 15:37 Uhr

Zwei Männer aus Deutschland sind am Sonntag gegen 1.30 Uhr im Bereich der Sillschlucht in Innsbruck abgestürzt und wurden dabei teils schwer verletzt. Laut Polizei stürzte zunächst ein 31-Jähriger von einer Felskante auf sandigen Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und an der Wirbelsäule zu. Der Mann wurde mithilfe einer Lok der österreichischen Bahn abtransportiert. Noch während des Abtransports wurden die Einsatzkräfte erneut zur gleichen Unfallstelle gerufen, da dort ein weiterer Deutscher abgestürzt war. (Lesen Sie auch: Bilanz der Bergwacht Sonthofen über das Jahr 2020: Weniger Einsätze, aber mehr Probleme durch Anfänger)

25-Jähriger stürzt ebenfalls in Sillschlucht ab

Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte ein 25-Jähriger an der gleichen Stelle über eine Felswand und wurde dabei im Bereich der Wirbelsäule sowie am linken Arm verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt. Der 25-Jährige wurde ebenfalls in Zusammenarbeit von Bergrettung und der österreichischen Bahn mit einer Lok abtransportiert. Beide Verletzte wurden in das Klinikum Innsbruck gebracht.

Zugverkehr während der Einsätze eingestellt

Im Einsatz waren sieben Einsatzkräfte der Bergrettung Innsbruck. Wegen des Abtransports sowie der vielen Menschen, die aus der Sillschlucht kamen, wurde der Zugverkehr für die gesamte Dauer der Einsätze eingestellt.

