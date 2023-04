Zwei Lawinenabgänge im Stubaital - Tourengeher im Glück

In den Hochlagen der Tiroler Alpen herrscht derzeit Lawinenwarnstufe 2. Am Samstag kamen Tourengeher bei Lawinenabgängen im Stubaital ohne Verletzungen davon.

29.04.2023 | Stand: 22:06 Uhr

Ein Abgang ereignete sich gegen 11.25 Uhr an der der Schaufelspitze in den Stubaier Alpen. Drei Tourengeher aus Deutschland und den Niederlanden (30, 25 und 21 Jahre) wollten bei der Abfahrt einen Hang queren. Vor dem Einfahren führten die Männer Stabilitätstests der Schneedecke durch indem sie Wechten hinunter traten. Dabei löste sich plötzlich auf einer Höhe von rund 3100 Meter eine Schneebrettlawine. Weil die Gruppe den gesamten Hang nicht einsehen und eventuelle verschüttete Personen nicht ausschließen konnte, meldeten sie den Abgang an die Leitstelle Tirol. Nach Abklärungen konnte ausgeschlossen werden, dass Personen verschüttet oder zu Schaden gekommen waren.

Weiterer Lawinenabgang an der Östlichen Seespitze

Eine ebenfalls dreiköpfige Skiourengruppe wollte bei einer Hochtour die die Östliche Seespitze im Gemeindegebiet von Neustift i. St. besteigen. Dabei entschied sich die Gruppe in gerader Linie den zwischen und 34-40 Grad steilen Nordwesthang in Spitzkehren aufzusteigen. Gegen 11.20 Uhr löste sich auf einer Meereshöhe von 3300 Metern direkt unterhalb vom Gipfelgrat unterhalb der drei Tscheschen eine 700 Meter lange und 100 Meter breite Schneebrettlawine. Von der Gruppe wurde niemand von den Schneemassen erfasst. Eine nachkommende vierköpfige Gruppe befand sich rund 300 Höhenmeter unterhalb des Lawinenanrisses. Auch von diesen Tourengehern wurde niemand verletzt.