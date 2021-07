Zwei Männer bei Prügelei in Bregenz verletzt - Polizei sucht Zeugen

In Bregenz hat die Polizei zwei Männer gefunden, die blutend auf der Straße lagen. Einer der beiden ist schwer verletzt. Grund war wohl eine Prügelei.

12.07.2021 | Stand: 14:26 Uhr

In Bregenz ist es am Montag in der Früh gegen 4.30 wohl in der Rathausstraße zu einer Auseinandersetzung von mindestens drei Personen gekommen. Dabei wurden laut Polizei ein 19-jähriger und ein 37-jähriger Bregenzer zum Teil schwer verletzt.

Ein Anwohner wurde durch den Lärm auf den Streit aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen die beiden Opfer mehrere Meter voneinander entfernt auf dem Boden und wiesen blutige Verletzungen am Kopf und im Gesicht auf. Eines der Opfer war nicht ansprechbar und musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden.

So beschreibt die Bregenzer Polizei den Täter

Das zweite Opfer wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, etwa 30-35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß mit südländischem Aussehen handeln. Er trägt sehr kurze Haare und hat eine sportliche Figur. Bekleidet soll der Mann mit blauer Jeans und einem schwarzen Sweatshirt gewesen sein. Die Polizei Bregenz bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche Hinweise zum Täter machen können, sich zu melden.

