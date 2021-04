Zwei Menschen bei Unfall im Ambergtunnel verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagabend im Ambergtunnel sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

12.04.2021 | Stand: 08:00 Uhr

Am Sonntagabend war in der Oströhre des Ambergtunnels wegen einer Baustelle im Bereich Amberg ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet worden. Gegen 21:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Deutschland in den Ambergtunnel ein. Er bemerkte die Gegenverkehrsregelung nicht und setzte zum Überholvorgang an.

Zur selben Zeit fuhr eine 17-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem PKW im Ambergtunnel in Fahrtrichtung Tirol. Sie erkannte, dass ihr ein PKW auf ihre Fahrbahn entgegen kam und führte eine Vollbremsung durch. Der hinter ihr fahrende 27-jähriger Pkw-Lenker konnte trotz Vollbremsung den Aufprall nicht verhindern und fuhr auf den Pkw der 17-Jährigen auf.

Der überholende Pkw-Lenker erkannte die Fahrzeuge im Gegenverkehr und wechselte wieder auf die rechte Fahrspur zurück, ohne in die Kollision verwickelt zu sein. Er bemerkte den Unfall jedoch und kam selbständig zur Unfallstelle zurück.

Die Lenkerin und der Lenker der beiden kollidierten Fahrzeuge wurden beide leicht verletzt. Sie wurden an der Unfallstelle erstversorgt und ins Krankenhaus Feldkirch gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Ambergtunnel rund eine Stunde gesperrt.