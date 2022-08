Zwei Motorradfahrer touchieren sich in Galerie auf der Hahntennjoch-Straße

Schwerer Unfall auf der Hahntennjoch-Straße am Donnerstag: In einem Galerie-Tunnel stürzten zwei Biker, nachdem sich ihre Maschinen touchiert hatten.

11.08.2022 | Stand: 21:33 Uhr

Der Unfall passierte am Donnerstag gegen 13.35 Uhr. Ein 33-jähriger deutscher Motorradfahrer fuhr auf der Hahntennjoch-Straße von Elmen kommend in Richtung Bschlabs. Zur gleichen Zeit lenkte ein 75-jähriger Deutscher sein Bike von Bschlabs kommend in Richtung Elmen.

Unfall am Hahntennjoch: Zwei Biker schwer verletzt

In einem Galerie-Tunnel touchierten sich die beiden Motorräder aus bisher unbekannte Ursache. Die Fahrer stürzten und wurden dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 33-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams und der 75-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Kempten eingeliefert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Fahrbahnreinigung war die Hahntennjoch-Straße für die Dauer von anderthalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

