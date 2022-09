Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Motorradfahrer und Radlerin in Großdorf

In Vorarlberg gab es einen schweren Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einer E-Bikerin. Beide wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

06.09.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Im Vorarlberger Großdorf sind ein Motorradfahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen - beide wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte der 59-jährige Motorradfahrer mit seiner 58 Jahre alten Gattin hinter sich auf dem Rad die Radfahrerin überholen wollen. Doch die 38-jährige E-Bike-Fahrerin fuhr in diesem Moment in die Mitte der Fahrbahn, um an einer Abzweigung nach links abzubiegen. So kam es zum Zusammenstoß - beide stürzten.

Schwerer Unfall in Vorarlberg: Zwei Schwerverletzte werden ins Krankenhaus gebracht

Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in die Klinik nach Feldkirch. Auch die 38-Jährige wurde schwer verletzt. Die Retter brachten sie in das Krankenhaus nach Bregenz. Die Mitfahrerin des Motorrads erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

