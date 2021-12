Zwei Ski-Unfälle im Skigebiet Penken in Tirol

Im Skigebiet Penken in Schwendau in Tirol hat es zwei Ski-Unfälle mit "Fahrerflucht" gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

29.12.2021 | Stand: 22:25 Uhr

Im Skigebiet Penken in Schwendau ( Tirol) hat es Dienstag und am Mittwoch zwei Ski-Unfälle gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hat bei einem Ski-Unfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr ein beteiligter Skifahrer "Fahrerflucht" begangen. Ein 31-jähriger Mann wurde auf der Piste von einem noch unbekannten Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit gestreift. Der 31-Jährige stürzte in der Folge und zog sich eine Schulterfraktur zu. Der andere Skifahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. (Lesen Sie auch: Jugendlicher bei Skiunfall in Tux schwer verletzt)

Ski-Unfall im Skigebiet Penken in Tirol: Zeugen gesucht

Am Mittwoch hat es gegen 10.35 Uhr in demselben Skigebiet einen weiteren Unfall mit "Fahrerflucht" gegeben. Eine 20-Jährige stieß auf der Piste auf einer Seehöhe von etwa 1580 Metern mit einem noch unbekannten Skifahrer frontal zusammen. Dabei stürzte die Frau und zog sich am linken Knie Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der unbekannte Unfall-Beteiligte fuhr weiter. Die 20-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

ca. 30 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

normale Statur

gelb/graue Skijacke und gelb/rot verspiegelte Sonnenbrille

Die Polizei Schwaz bittet um HInweise unter der Telefonnummer (+43) 59133/7250.

