Zwei Skiunfälle in Tirol mit drei Schwerverletzten

Zwei schwere Skiunfälle passierten am Donnerstag in Skigebieten in Tirol. Dabei wurden drei Skifahrerinnen und -fahrer schwer verletzt.

09.02.2023 | Stand: 20:59 Uhr

In Tiroler Skigebieten ist es am Donnerstag zu zwei Skiunfällen gekommen, wobei sich drei Menschen schwere Verletzungen zuzogen. Laut Polizei waren am Vormittag ein 17- und ein 18-jähriger Skifahrer im Skigebiet "Großglockner Resort Kals-Matrei" ineinander gekracht. Beide kamen dabei zu Sturz und verletzten sich schwer an der Schulter. Ein Notarzthubschrauber flog die Verletzten in das Krankenhaus Lienz.

Skiunfall im Hochzillertal - 60-Jährige mit schwerer Oberschenkelverletzung

Am Donnerstagmittag kam es im Skigebiet Hochzillertal zu einer Kollision zwischen einer 14- und einer 60-jährigen Skifahrerin. Auch hier stürzten beide. Die Ältere zog sich bei dem Sturz eine schwere Verletzung am Oberschenkel zu. Ein Hubschrauber brachte sie in das Krankenhaus nach Schwaz.

