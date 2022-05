Zwei Verletzte bei Streit in Innsbruck: Mehrere Personen gehen auf 20-Jährigen los

Unbekannte schlugen einem 20-Jährigen nachts in Innsbruck auf den Hinterkopf. Sein 19-jähriger Bekannter wurde durch einen Tritt in den Bauch verletzt.

30.05.2022 | Stand: 05:58 Uhr

In der Badgasse in Innsbruck kam es am Sonntag gegen 4.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 20-Jähriger mit einer unbekannten Frau aus einer Gruppe eine Diskussion und wurde dabei von einem Unbekannten im Halsbereich erfasst. Daraufhin gab der Österreicher dem Unbekannten eine Ohrfeige. Laut Polizei gingen dann mehrere Personen auf ihn los, schlugen ihm auf den Hinterkopf und brachten ihn auf den Boden.

Ein 19-jähriger Bekannter des Opfers wollte diesem helfen und wurde durch einen Tritt in den Bauch ebenfalls verletzt. Die Beiden wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

