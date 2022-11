Zwei Verletzte bei Unfall in Dornbirn - Frau im Auto eingeklemmt

Nach einem Unfall gestern in Dornbirn/Vorarlberg musste die Feuerwehr eine eingeklemmte Frau aus ihrem Auto befreien. Die Polizei spricht von zwei Verletzten.

09.11.2022 | Stand: 10:11 Uhr

Der schwere Unfall ereignete sich laut Vorarlberger Landespolizei gestern am Dienstagnachmittag in Dornbirn-Schwefel. Bei einem Auffahrunfall wurde eine 54-jährige Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuwérwehr musste sie mithilfe einer Bergeschere befreien.

Zwei am Unfall beteiligte Menschen wurden unbestimmten Grades verletzt in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz eingeliefert, teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Unfall gestern in Dornbirn mit mehreren Fahrzeugen

Insgesamt sollen vier Autos in den Unfall verwickelt gewesen sein, an ihnen enstand zum Teil erheblicher Schaden. Die Straße L190 musste für rund eine Stunde gesperrt werden, es kam zu größeren Staus, so die Polizei.

Im Einsatz waren

15 Einsattzkräfte der Feuerwehr Dornbirn,

8 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes

und 6 Einsatzkräfte der Polizei Dornbirn.

