Zweifacher Unfall auf der A14 in Österreich: Fahrer erkennt Unfallstelle zu spät

Ein 22-Jähriger kracht mit seinem Auto auf der A14 in Österreich gegen die Leitplanke. Ein nachfolgender Fahrer erkennt die Unfallstelle nicht rechtzeitig.

29.11.2021 | Stand: 11:13 Uhr

Zu einer Karambolage zwischen drei Autos ist es am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Rheintalautobahn A14 in Österreich gekommen. Nach Angaben der Polizei kam ein 22-Jähriger im Bereich der Ausfahrt Dornbirn-Nord, Richtung Tirol, mit seinem Auto ins Schleudern. Grund hierfür sei der Polizei zufolge leichter Schneefall und Schneematsch auf der Straße. Der 22-Jährige krachte mit seinem Wagen zuerst gegen die Außenleitschiene, dann gegen die mittlere Betonleitwand und kam auf der Überholspur zum Stehen.

Unfall auf der A14: Fahrer kracht mit Auto in das Fahrzeug des Ersthelfers

Ein 28-jähriger Autofahrer hielt laut Mitteilung sofort an, sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich um den 22-Jährigen. Doch ein nachfolgender Autofahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und krachte mit seinem Wagen in das Fahrzeug des Ersthelfers. Dieses wurde durch den Aufprall circa zehn Meter weit geschoben. An allen drei Autos entstand ein Totalschaden. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Es kam zu Behinderungen im Verkehr. Autofahrer passierten den Unfallbereich bis 6.30 Uhr nur über den Seitenstreifen.

Lesen Sie auch: Wetter-Ausblick für das Allgäu: Bleibt der Schnee liegen?