Zwölfjährige leihen sich Wagen der Mutter und sind in Unfall in Telfs verwickelt

Das haben sich die beiden Zwölfjährigen in Telfs anders vorgestellt: Sie nahmen sich den Wagen der Mutter und machten eine Spritztour, doch dann krachte es.

18.12.2022 | Stand: 08:42 Uhr

Was eine Spritztour werden sollte, endete in einem Unfall: In Telfs waren zwei Zwölfjährige in der Nacht auf Sonntag mit dem Wagen der Mutter in einen Crash mit vier beteiligten Fahrzeugen verwickelt.

Laut Polizei hatten Zeugen des Unfalls gesehen, wie die zwei Jungen nach dem Crash davonliefen. Doch die Ermittler fanden ihre Adresse heraus, wo sie die beiden auch antrafen. Die zwei Jungs waren verletzt - der Rettungsdienst versorgte die beiden. Einer der zwei gab an, sich den Wagen seiner Mutter genommen zu haben, um gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Cousin eine Spritztour zu machen.

Wie genau der Unfall passierte, muss noch ermittelt werden. Es entstand jedoch ein enormer Sachschaden. Schließlich brachte die Rettung die beiden Jungs in das Innsbrucker Krankenhaus.

