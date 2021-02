Ostallgäuer Altlandrat Fleschhut feiert am Donnerstag 65. Geburtstag

Johann Fleschhut war von 2002 bis 2014 Landkreischef. Innenminister Herrmann lobt in Glückwunschschreiben seinen unermüdlichen Einsatz und Innovationskraft.

24.02.2021 | Stand: 21:23 Uhr

Seinen 65. Geburtstag feiert am Donnerstag der frühere Ostallgäuer Landrat Johann Fleschhut (Freie Wähler). Zu den Gratulanten gehört auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In einem Glückwunschschreiben betont Herrmann, dass sich Fleschhut „mit unermüdlichem persönlichen Einsatz und großer Innovationskraft den anspruchsvollen Aufgaben an der Spitze des Landkreises Ostallgäu gestellt“ habe.

Fleschhut wurde am 25. Februar 1956 in Wolfertschwenden/Unterallgäu geboren. Nach dem Jura-Studium arbeitete er zunächst als Mitglied der Geschäftsleitung bei Kling Consult in Krumbach, ehe er sich als Rechtsanwalt selbstständig machte. Von 1987 bis 2002 war er Bürgermeister von Bad Grönenbach und engagierte sich im Kur- und Gesundheitsbereich. 2002 kandidierte er erstmals erfolgreich bei den Landratswahlen im Ostallgäu und wurde 2008 als Landrat bestätigt. In seine zwölfjährige Amtszeit bis 2014 fiel unter anderem der Bau des Gymnasiums in Buchloe sowie die Sanierung des Landratsamtes und vieler Schulen. Auch die Kreisentwicklung, Wirtschaftspolitik und der Tourismus waren ihm ein großes Anliegen.

Zwei Krankenhäuser geschlossen

Das schwierigste Thema, das letztlich zu seiner Abwahl führte, war die Kliniksituation. Aufgrund hoher Defizite des Kommunalunternehmens wurden letztlich die beiden Standorte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren in Marktoberdorf (2012) und Obergünzburg (2013) geschlossen.

Fleschhut, der als Rechtsanwalt an seinem Wohnort Seeg arbeitet, hat sich nicht komplett aus der Politik zurückgezogen. Seit 2008 engagiert er sich als Bezirksrat der Freien Wähler auf Schwabenebene. Der Bezirkstag hat ihn 2018 zu seinem stellvertretenden Präsidenten gewählt. Fleschhut ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.