Er hat schon 20.000 Osterlämmer gebacken

Das gebackene Schäfchen gehört zum Osterfest. Karl Standhartinger aus Memmingen zeigt, wie das süße Gebäck hergestellt wird und rückt ein Rezept dafür heraus.

14.04.2022 | Stand: 16:35 Uhr

Jesus Christus wird in der Bibel als das „Lamm Gottes“ bezeichnet. Wenn Christen an Ostern dessen Tod und Auferstehung feiern, gibt es daher das Osterlamm. Wie das traditionelle Ostergebäck entsteht, zeigt Karl Standhartinger (68) von der gleichnamigen Bäckerei in Memmingen. „Rund 450 Osterlämmer backen wir in der Woche vor den Feiertagen“, sagt Karl Standhartinger.

Die Lämmer können mit Sandmasse oder Biskuit-Teig gefüllt werden

Der Bäcker- und Konditormeister ist eigentlich schon in Rente und hilft ab und an seinem Sohn Frank (42), der die Backstube übernommen hat. „Mir macht gerade das Osterlamm-Backen sehr viel Spaß, deswegen unterstütze ich da gerne“, sagt er. In den Händen hält er dabei zwei große Behälter mit Ei-Masse, die er in einen großen Knettopf schüttet. Darin wird der Teig nun schnell aufgeschlagen. Karl Standhartinger verwendet für die Osterlämmer einen Biskuit-Teig. „Auch beliebt sind für die Füllungen Sandmasse“, sagt er. Doch Biskuit sei luftiger und daher in seinen Augen besser geeignet.

Süßes Gebäck und Mehrarbeit

Mit dem 14 Kilogramm schweren Teigtopf läuft Standhartinger zu einer Ablage und beginnt, die Formen routiniert zu befüllen. Er nimmt die Teigmasse mit einem Schaber auf und verfrachtet sie in die gefetteten und bemehlten Formen.

Ein bis zwei Stunden an Mehrarbeit kostet das süße Gebäck die Bäcker am Tag. 70 Formen besitzt Standhartinger für die Osterlämmer. Es gibt die Schäfchen in Miniaturversion, mittelgroß und ausgewachsen. „Einige der kleinen Formen werden gar nicht mehr hergestellt“, erzählt der 68-Jährige. Einen Teil der Gefäße hat er bereits von seinem Großvater übernommen.

Mit Kuvertüre und Puderzucker überzogen

Neben dem Teigtopf steht ein bereits fertiges Blech voller Schokoladen-Lämmer, die „schwarzen Schafe“ wie der Bäckermeister sie scherzhaft nennt. Dieses Gebäck ist mit Kuvertüre überzogen. Andere Osterlämmer sind mit Puderzucker bestreut.

„Wichtig ist, dass die Formen geradestehen, sonst verläuft die Masse nicht richtig im Schafskörper“, sagt der 68-Jährige. Die befüllten Schaf-Formen kommen in ein großes Gestell mit Rollen. Standhartinger schiebt das Osterlamm-Taxi zu einem großen Ofen. 25 Minuten werden die Lämmer darin gebacken. Kaum aus dem Ofen, beginnt er, die heißen Formen vom ausgebackenen Lamm zu entfernen. Nun muss alles ganz schnell gehen, damit das Gebäck danach noch auskühlen und verziert werden kann.

Die größte Arbeit wartet danach auf den erfahrenen Bäckermeister: „Am aufwendigsten beim Osterlamm-Backen ist eigentlich das abschließende Reinigen der Formen“, sagt er.

Die Lämmer aus der Backstube in der Ulmer Straße werden im Anschluss auch an die anderen Filialen der Bäckerei Standhartinger in der Stadt verteilt. „Wir haben nur diese Backstube, aber fünf weitere Filialen“, sagt der Bäckermeister.

Seit über 50 Jahren Bäcker

Mit 14 Jahren hat Karl Standhartinger seine Lehre begonnen – zunächst als Konditor. „Damals war ich der jüngste Konditormeister in Deutschland“, erzählt er. Danach folgten die Ausbildung zum Bäcker und später die Qualifizierung zum Bäckermeister. Seit über 50 Jahren sei er nun in dem Beruf tätig. „Meine Eltern hatten auch schon eine Bäckerei, deswegen hat mich das schon immer interessiert.“

Osterlämmer hat er in seinem Werdegang schon ganz schön viele gebacken: „Das dürften auf jeden Fall 20.000 Stück gewesen sein – über die ganzen Jahre hinweg.“

Rezept für ein großes Osterlamm:

Für einen Sandmasse-Teig für eine große Osterlamm-Form (Füllmenge etwa ein Liter) benötigen Sie:

150 Gramm Butter oder Margarine

130 Gramm Zucker

drei Eier

180 Gramm Weizenmehl

ein Päckchen Backpulver

eine Prise Salz

etwas Zitronenaroma

1. Die Butter mit dem Zucker, Salz und Aroma schaumig schlagen.

2. Die Eier nach und nach zur schaumigen Masse dazugeben.

3. Im Anschluss Weizenmehl und Backpulver unterheben.

4. Die Form mit etwas Butter einfetten und im Anschluss einmehlen.

5. Danach das Lamm etwa 40 Minuten bei 180 Grad (Ober-/ Unter Hitze) backen.

Guten Appetit und frohe Ostern!

