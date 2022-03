Polizei-Nachrichten Auto kracht in Hauswand - Fahrer stirbt bei schwerem Unfall in Bayern Dramatischer Unfall in Schwabach: Gestern raste ein Audi in Schwabach in ein Haus in einem Wohngebiet und blieb in der Wand stecken. Der Fahrer ist tot.

28.03.2022 | 10:27 Uhr