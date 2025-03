Wehen Wiesbaden bangt gegen Hannover II um Trio

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden reist mit Personalproblemen nach Hannover. In Nick Bätzner, Bjarke Jacobsen und Emanuel Taffertshofer drohen drei wichtige Spieler am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) bei Hannover 96 II auszufallen. Wie die Hessen mitteilten, laboriert Bätzner noch an seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Jacobsen klagt über Schmerzen in der Schulter, Taffertshofer über Knieprobleme. Er und auch Jacobsen standen beim 0:0 am Mittwoch noch in der Startformation. Florian Carstens fehlt gesperrt.

