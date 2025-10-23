NFL in Berlin: Star-Rapper tritt in Halbzeit-Show auf

Der australische Rapper The Kid Laroi wird bei der Halbzeit-Show des NFL-Spiels in Berlin auftreten. Sein Auftritt findet auf den Treppen des Marathontors im Olympiastadion statt, wie die Football-Liga mitteilte. Der 22-Jährige war bereits für den Musikpreis Grammy nominiert. Zu seinen bekanntesten Liedern gehört der Song «Stay» gemeinsam mit dem kanadischen Superstar Justin Bieber.

«Ich bin total begeistert, beim ersten NFL Regular Season Game in Berlin aufzutreten und ich weiß, dass die Stimmung im Stadion episch sein wird», sagte der Musiker. «Es ist eine Ehre, Teil dieses historischen Ereignisses zu sein und mit meiner Musik vor so passionierten Fans aufzutreten. Wir werden diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Stadt machen.»

Die Berliner Band «German Gents» wird vor der Partie die deutsche Nationalhymne singen. Die amerikanische Künstlerin Norma Jean Martine wird im Anschluss die US-amerikanische Nationalhymne performen.

Über 70.000 Fans erwartet

Das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Indianapolis Colts am 9. November ist das erste Regular-Season-Game in der deutschen Hauptstadt. Über 70.000 Fans werden im Berliner Olympiastadion erwartet.

Bei den vorherigen NFL-Partien in Frankfurt und München waren in der Halbzeit unter anderem der deutsche Rapper Kontra K und US-Superstar Machine Gun Kelly aufgetreten.